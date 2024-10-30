Тошич — о Пьяниче: «Он многое даст ЦСКА на поле и за его пределами»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника Миралема Пьянича.

«Рад, что такой футболист, как Пьянич приехал в ЦСКА. Он многое даст команде на поле и за его пределами. Ему нужно немного набрать физические кондиции, хотя он уже выходит на поле с первых минут и показывает достойную игру. Он точно принесет пользу клубу», — сказал Тошич «СЭ».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. 34-летний игрок провел 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.