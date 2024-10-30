Тошич — о Пьяниче: «Он многое даст ЦСКА на поле и за его пределами»
Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника Миралема Пьянича.
«Рад, что такой футболист, как Пьянич приехал в ЦСКА. Он многое даст команде на поле и за его пределами. Ему нужно немного набрать физические кондиции, хотя он уже выходит на поле с первых минут и показывает достойную игру. Он точно принесет пользу клубу», — сказал Тошич «СЭ».
Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года. 34-летний игрок провел 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.
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|
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|2
|5
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|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
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|
16
|Оренбург
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|1
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|7
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|8
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
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|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
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|
|
Алексей Батраков
Локомотив
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Максим Глушенков
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|
Джон Кордоба
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|7
|П
|
|
Маркус Вендел
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|
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Алексей Батраков
Локомотив
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Динамо Мх
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|1
|0
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Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
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Райан Сенхаджи
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