Тошич — про обучение на тренера: «С удовольствием рассмотрю вариант со стажировкой в ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в комментарии «СЭ» ответил на вопрос про обучение на тренерскую лицензию.

«Надеюсь, что в конце ноября я начну учиться. Подал все нужные документы и жду звонка. Возможная практика в ЦСКА? Если появится такой вариант, то с удовольствием рассмотрю вариант», — сказал Тошич «СЭ».

25 сентября Тошич объявил о завершении карьеры.

Тошичу 37 лет, его последним клубом была греческая «Ламия», за которую он выступал с 2023 года. С 2010 по 2017 год Тошич играл за ЦСКА, вместе с которым стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл кубок и суперкубок страны. Также серб известен по выступлениям за «Партизан», «Манчестер Юнайтед», «Кельн» и казахстанский «Тобол».