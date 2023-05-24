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Сегодня, 18:19

Червиченко — о красной карточке Роши: «Абсолютная провокация Шадыханова»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС об отмене красной карточки защитника ЦСКА Виллиана Роши, полученной в матче против «Спартака» в 28-м туре чемпионата России (1:2).

«Согласен ли я с отменой дисквалификации Виллиана Роши? Полностью. Я сразу говорил, что это чистый бред. Это была абсолютная провокация Павла Шадыханова, который был видеоарбитром, вовремя не среагировал на жест Соболева и тянул сопли. Было понятно, что Соболеву нужно давать красную. Видимо, Шадыханову очень не хотелось, чтобы это произошло. Он и Карасев затягивали этот момент, Роша начал нервничать и показывать то, что ему демонстрировал Соболев. Чтобы принять это за жест в свою сторону, нужно быть либо очень ангажированным, либо психически неуравновешенным. Что, видимо, относится уже к боковому судье, который принял это на своей счет», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

На 66-й минуте матча арбитр Сергей Карасев показал две прямые красные карточки: Александру Соболеву за демонстрацию непристойного жеста в адрес Виллиана Роши, а также самому Роше за повторение этого жеста.

24 мая КДК РФС принял решение о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча. Красная карточка Виллиана Роши была отменена.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
8
5
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Федор Чалов

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Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

Спартак

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