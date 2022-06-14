Точилин о Йокановиче: «Для РПЛ он — «темная лошадка»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возможное назначение Славиши Йокановича на пост главного тренера московского клуба.

«Для РПЛ Йоканович — «темная лошадка», ведь в России о нем знают немного. С другой стороны, если человек работал в Англии, значит, обладает высоким уровнем мастерства. К тому же серб добился немалых успехов на родине, по два раза выиграл чемпионат и Кубок страны. Определённая квалификация у Славиши есть. Видимо, в руководстве посчитали, что из всего списка кандидатов именно этот тренер необходим им в данной ситуации», — цитирует RT Точилина.

Бывший защитник «Динамо» Точилин провел за московский клуб 281 матч, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм» и «Маккаби» из Тель-Авива.