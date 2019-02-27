Торбинский и Хубулов в тренажерном зале. Подготовка "Енисея" к возобновлению сезона в РПЛ

Футболисты "Енисея" под руководством главного тренера Дмитрия Аленичева продолжают подготовку к возобновлению чемпионата России, сообщает официальный Твиттер красноярской команды. Игроки проводят тренировку в тренажерном зале.

Напомним, что первую игру после зимней паузы "Енисей" проведет против "Ростова" в рамках 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет 3 марта. Команда из Красноярска занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками.

Дмитрий Аленичев: "Верю, что футболисты "Енисея" сотворят чудо"