Тони Шуньич: "Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет"

Защитник московского "Динамо"​ Тони Шуньич отметил, что клуб пока не предложил ему новый контракт. Нынешнее соглашение игрока заканчивается этим летом.

– Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет, – сообщил "Известиям" Тони Шунич. – Если предложение от "Динамо" поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается. Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить – впереди у нашей команды еще два матча в чемпионате России.