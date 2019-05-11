02:04 | Футбол — РПЛ

Тони Шуньич: "Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет"

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Защитник московского "Динамо"Тони Шуньич отметил, что клуб пока не предложил ему новый контракт. Нынешнее соглашение игрока заканчивается этим летом. 

– Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет, – сообщил "Известиям" Тони Шунич. – Если предложение от "Динамо" поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается. Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить – впереди у нашей команды еще два матча в чемпионате России.

Дополнительная информация

https://iz.ru/876940/sevastian-terletckii/vyzhidaiushchaia-taktika-dinamo-ne-predlozhilo-toni-shunichu-novyi-kontraktМосковское «Динамо» не спешит предлагать новое соглашение своему основному защитнику Тони Шуничу. Действующий контракт боснийца с бело-гол

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