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Сегодня, 01:37

Томаш Тавареш не хочет переходить в «Крылья Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томаш Тавареш.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш не перейдет в «Крылья Советов», сообщает Legalbet. 23-летний португалец не хочет переходить в самарскую команду.

По информации источника, Тавареш может остаться в «Спартаке» или уйти в аренду в европейский клуб.

Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за 2 миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.

Томаш Тавареш. «Спартак» планирует отдать в аренду защитника Тавареша
Источник: https://legalbet.ru/news/zashitnik-spartaka-tavaresh-ne-perejdyot-v-krilya/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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