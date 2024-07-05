Томаш Тавареш не хочет переходить в «Крылья Советов»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш не перейдет в «Крылья Советов», сообщает Legalbet. 23-летний португалец не хочет переходить в самарскую команду.

По информации источника, Тавареш может остаться в «Спартаке» или уйти в аренду в европейский клуб.

Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за 2 миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.