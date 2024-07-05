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Первак: «Когда пришел в «Спартак», обнаружил на балансе 73 футболиста. Многих купили в складчину. 70 процентов давал Федун, 30 — Червиченко»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», предположил, что даже после продажи клуба и стадиона Леонид Федун не отбил свои расходы на «Спартак».

— Отбил Федун свои расходы на «Спартак»?

— Да вы что? Нереально! Надо высчитывать бюджет за каждый год. Прикидывать, сколько ушло на футболистов, сколько украли, сколько в воздухе растворилось.

— Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко уверял, что при продаже клуба все отбил. Остался в плюсе.

— Был период, когда Червиченко с Федуном владели «Спартаком» вместе. У одного 30 процентов, у другого — 70. За этот отрезок можно было заработать на всю оставшуюся жизнь.

— Неужели?

— Я когда пришел в клуб, обнаружил на балансе 73 футболиста. Многих купили в складчину. 70 процентов давал Федун, 30 — Червиченко. Представляете перспективы? Уф! Называешь цену — пять миллионов. Федун дает 70 процентов. Ну и?

— Ну и?

— Большие возможности сделать так, что футболист для тебя окажется бесплатным. Да еще и заработаешь на продаже. Схема — боже мой! Всё на бумажках, никакой бухгалтерии.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
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Леонид Федун
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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 - : -
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 - : -
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