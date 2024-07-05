Первак: «Когда пришел в «Спартак», обнаружил на балансе 73 футболиста. Многих купили в складчину. 70 процентов давал Федун, 30 — Червиченко»
Бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», предположил, что даже после продажи клуба и стадиона Леонид Федун не отбил свои расходы на «Спартак».
— Отбил Федун свои расходы на «Спартак»?
— Да вы что? Нереально! Надо высчитывать бюджет за каждый год. Прикидывать, сколько ушло на футболистов, сколько украли, сколько в воздухе растворилось.
— Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко уверял, что при продаже клуба все отбил. Остался в плюсе.
— Был период, когда Червиченко с Федуном владели «Спартаком» вместе. У одного 30 процентов, у другого — 70. За этот отрезок можно было заработать на всю оставшуюся жизнь.
— Неужели?
— Я когда пришел в клуб, обнаружил на балансе 73 футболиста. Многих купили в складчину. 70 процентов давал Федун, 30 — Червиченко. Представляете перспективы? Уф! Называешь цену — пять миллионов. Федун дает 70 процентов. Ну и?
— Ну и?
— Большие возможности сделать так, что футболист для тебя окажется бесплатным. Да еще и заработаешь на продаже. Схема — боже мой! Всё на бумажках, никакой бухгалтерии.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -