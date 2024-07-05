Анджелкович подпишет двухлетний контракт с «Химками»

Защитник Неманья Анджелкович продолжит карьеру в «Химках». Как сообщает Sport24, ожидается, что игрок подпишет контракт на 2 года. В ближайшие дни он прибудет в Москву для подписания соглашения.

Последним клубом 27-летнего серба был «Акрон». 1 июля стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне сербский защитник провел за «Акрон» 33 матча, отличившись двумя забитыми мячами.