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Анджелкович подпишет двухлетний контракт с «Химками»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Неманья Анджелкович продолжит карьеру в «Химках». Как сообщает Sport24, ожидается, что игрок подпишет контракт на 2 года. В ближайшие дни он прибудет в Москву для подписания соглашения.

Последним клубом 27-летнего серба был «Акрон». 1 июля стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне сербский защитник провел за «Акрон» 33 матча, отличившись двумя забитыми мячами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-662393-serbskiy-zashchitnik-andzhelkovich-perekhodit-v-khimki-storony-dogovorilis-o-kontrakte-na-2-goda
Футбол
ФК Акрон
ФК Химки
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