19:16 | Футбол — РПЛ

Томас Цорн: "На данный момент у "Спартака" нет предложений по Мельгарехо"

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Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн заявил, что в настоящее время у клуба нет предложений по нападающему Лоренсо Мельгарехо. Ранее главный тренер москвичей Олег Кононов сообщил, что парагваец покинет команду.

– Мельгарехо уйдет?

– Мельгарехо - игрок "Спартака". И на данный момент предложений по нему нет. Он игрок универсальный, я пока не могу прокомментировать, уйдет ли он вообще и когда он уйдет. (Александр Рогулев).

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