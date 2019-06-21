Томас Цорн: "Для "Спартака" условия сделки с "Ромой" по Понсе были исключительно выгодными"

Генеральный директор "Спартака" прокомментировал переход аргентинского форварда Эсекиэля Понсе.

Сегодня "Спартак" объявил об этом трансфере – Понсе принадлежал итальянской "Роме", а последний сезон провел в греческом АЕК на правах аренды.

– В первую очередь, Эсекиэль привлек нас своей статистикой в прошлом сезоне, став вторым бомбардиром чемпионата Греции, – приводит слова Цорна пресс-служба красно-белых. – Он хорош в завершении. И важно, что тренерский штаб считает его стиль подходящим под ту игру, которую хочет поставить.

Мы сразу отметили, что Понсе заинтересован в переходе к нам. Парень хочет развиваться и расти. А вот переговоры с "Ромой" шли непросто. Но римлян можно понять, ведь аргентинец – молодой, перспективный игрок.

Что касается суммы трансфера, то по договоренности между клубами разглашать условия сделки мы не можем. Но могу отметить, что для "Спартака" они были исключительно выгодными.

Возможно, уже завтра Эсекиль получит игровое время в товарищеском матче с "Сочи". Подписание этого талантливого футболиста – первый шаг в построении обновленной команды. Надеемся, что уже в скором времени Понсе ярко проявит себя в "Спартаке".​

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