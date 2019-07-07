"Только мужчина, далекий от совершенства, может сделать счастливым". Алана Мамаева опубликовала фотографию с мужем

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, опубликовала фотографию с мужем в своем аккаунте в Instagram.

– "И они ждут Прекрасного Принца, вбив себе в голову этот дурацкий рекламный образ, который плодит неудачниц, будущих старых дев и мегер, потому что счастливыми-то их сделать может только мужчина, далекий от совершенства", – написала Алана.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Все четверо признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорин и Мамаев отправились в колонию. Главное