Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Точилин: «Разговоры о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита» — для нищих»

10:03
Теги:

Главный тренер футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин высказался о выступлении «Сочи» в сезоне-2020/21 РПЛ.

Напомним, под руководством Точилина «Сочи» финишировал на втором месте в ФНЛ в сезоне 2018/19 и вышел в РПЛ, став при этом самой результативной командой. 20 ноября 2019-го специалист покинул пост главного тренера.

«Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на разговоры, что они являются фарм-клубом «Зенита». Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.

У этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Ее попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет», — цитируют Точилина «Известия».

По итогам сезона-2020/21 чемпионата России «Сочи» финишировал на пятом месте.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1166159/aleksei-fomin/razgovory-o-sochi-kak-farm-klube-zenita-dlia-nishchikh

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда
Тухугов — о словах Кадырова в адрес Хабиба: «В них не было ничего оскорбительного»
Туктамышева опубликовала новое фото в эффектном платье

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд