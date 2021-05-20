Главный тренер футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин высказался о выступлении «Сочи» в сезоне-2020/21 РПЛ.

Напомним, под руководством Точилина «Сочи» финишировал на втором месте в ФНЛ в сезоне 2018/19 и вышел в РПЛ, став при этом самой результативной командой. 20 ноября 2019-го специалист покинул пост главного тренера.

«Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на разговоры, что они являются фарм-клубом «Зенита». Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.



У этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Ее попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет», — цитируют Точилина «Известия».

По итогам сезона-2020/21 чемпионата России «Сочи» финишировал на пятом месте.