Точилин: «Разговоры о «Сочи» как фарм-клубе «Зенита» — для нищих»
Главный тренер футбольного клуба «Олимп-Долгопрудный» Александр Точилин высказался о выступлении «Сочи» в сезоне-2020/21 РПЛ.
Напомним, под руководством Точилина «Сочи» финишировал на втором месте в ФНЛ в сезоне 2018/19 и вышел в РПЛ, став при этом самой результативной командой. 20 ноября 2019-го специалист покинул пост главного тренера.
«Честно говоря, в «Сочи» не обращают внимания на разговоры, что они являются фарм-клубом «Зенита». Это разговоры для нищих, которые ищут не в себе причины своих неудач, а в ком-то или чем-то другом. Поэтому клуб не обращает на это внимания, движется в своем направлении. И это главный залог успеха.
У этой команды был виден потенциал. Единственное, что было нужно, — время. Команда уже второй сезон играет практически одним составом. Ее попадание в Европу говорит о хорошем уровне. Думаю, «Сочи» в еврокубках достойно сыграет», — цитируют Точилина «Известия».
По итогам сезона-2020/21 чемпионата России «Сочи» финишировал на пятом месте.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1166159/aleksei-fomin/razgovory-o-sochi-kak-farm-klube-zenita-dlia-nishchikh
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