Точилин объяснил причины своего ухода из «Сочи»

Александр Точилин объяснил свою отставку с поста главного тренера «Сочи» необходимостью перемен вследствие сложившейся турнирной ситуации.

— Мы обсудили с руководством клуба текущее положение в турнирной таблице чемпионата и приняли совместное решение, что в данной ситуации подобные изменения неизбежны, — приводит официальный сайт «Сочи» слова Точилина. — Я благодарю руководство и футболистов клуба за годы совместной работы и желаю удачи в оставшихся матчах РПЛ. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков «Сочи» за поддержку, которую мы все чувствуем каждый день. Удачи!

Точилин вывел клуб из второго дивизиона (тогда он еще назывался «Динамо-СПб») в РПЛ, где в текущем сезоне сочинцы занимают последнее место с 13 очками в 16 матчах. Выполнять функции главного тренера «Сочи» в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата будет Роман Березовский.

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