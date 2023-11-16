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Сегодня, 11:48

Титов поставил «Спартаку» четыре с минусом по итогам первой части сезона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов оценил результаты красно-белых по итогам первого круга РПЛ и на групповом этапе FONBET Кубка России.

«Спартак» — это всегда отдельная тема и песня, можем говорить долго. В первых турах было восхищение, все говорили, что это претендент на чемпионство. Дальше все стало хуже и хуже, скандалы, кто играет и не играет... За последние пять-шесть туров стабилизировали состав. К сожалению, не играет Мозес, который в прошлом году был одним из ярких игроков. Джикию и Соболева мы не видим в составе, не играет Бонгонда, которому пели дифирамбы, сейчас он выходит буквально на десять минут. Абаскаль потихоньку начал понимать, но это надо было делать раньше. Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков — это много. Я бы оценил первый круг на четыре с минусом, потому что в Кубке заняли первое место в группе», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. В рамках FONBET Кубка России московский клуб встретится с «Оренбургом» в четвертьфинале.

Источник: https://metaratings.ru/news/egor-titov-postavil-spartaku-chetyre-s-minusom-po-itogam-pervoi-chasti-sezona-306093/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
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 - : -
26.11 14:00
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