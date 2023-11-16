Семак подвел итоги первой половины сезона в РПЛ для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своей команды в первой половине чемпионата России-2023/24.

— Можете подвести какие-то итоги первой половины чемпионата — сейчас играли с лидером чемпионата, предстоит игра с последней командой таблицы. Велика ли разница между командами и как оцените уровень конкуренции в российском чемпионате?

— Что касается окончания первого круга, то абсолютно нормально он закончился, мы выступили ниже определенного уровня, который мы задали в последние годы, набрав 30 очков. В принципе, хотелось немножко лучше выступить, но не получилось по тем или иным причинам. Что касается соперников, то думаю, ни один матч не давался нам легко, будь то первая или последняя команда. Уровень команд хороший, все игры боевые. Предположить результат достаточно сложно. Поэтому нас ждут оставшееся все сложные матчи. Мы, естественно, постараемся по максимуму набрать очков —настолько, насколько сможем и заслужим.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.