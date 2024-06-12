Титов: «Если есть возможность уехать в топ-5 лиг, как это сделал Миранчук, Захарян, надо уезжать»

Российский тренер Егор Титов поделился мнением о том, нужно ли отечественным футболистам уезжать играть за границу.

«Если есть возможность уехать в топ-5, как это сделал Миранчук, Захарян, надо уезжать. Если будет такая возможность у Тюкавина, то, конечно, надо ехать. Мы еще как минимум год без еврокубков, поэтому надо расти. Для самого футболиста мотивация — это сборная и такие матчи, как у нас были в Лиге Чемпионов — с «Реалом», «Арсеналом». Это развитие как личности, так и футболиста», — цитирует Титова Sport24.

Алексей Миранчук с 2020 года играет в серии А за «Аталанту». Арсен Захарян летом прошлого года перешел в клуб ла лиги «Реал Сосьедад».