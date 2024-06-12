Филимонов: «Есть желание тренировать в профессиональном футболе — нет предложений»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов заявил о желании работать тренером в профессиональном футболе.

«У меня есть желание тренировать в профессиональном футболе. Но предложений пока не поступало — ни главным, ни помощником», — цитирует Филимонова Sport24.

Филимонов является шестикратным чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и обладателем Кубка страны (1997/1998) в составе «Спартака». Будучи футболистом, он также выступал за тульский «Арсенал», «Факел», «Кубань», ташкентский «Локомотив» и другие команды.

Сейчас 50-летний Филимонов возглавляет «Народную команду» из медийной футбольной лиги (МФЛ).