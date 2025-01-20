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Сегодня, 12:05

Лепсая: «Трансфер Луиса Энрике? Настораживает, что в «Бетисе» он выглядел не столь ярко»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Футбольный функционер Тимур Лепсая, специалист по латиноамериканскому рынку, в интервью «СЭ» поделился о приобретении «Зенитом» нападающего «Ботафого» Луиса Энрике. В ближайшее время питерцы должны закрыть сделку и заплатить 30 миллионов евро (к которым в будущем могут добавиться еще 2 — в виде бонусов за достижения).

— На бумаге приобретение Луиса Энрике выглядит трансфером с приставкой «супер»?

— Если и не супер, то близко к этому. Тем не менее есть моменты, которые настораживают.

— Какие?

— Безусловно, Луис Энрике внес большой вклад в чемпионство «Ботафого». Он действительно один из главных творцов этого успеха. Однако его игра в «Бетисе» не была столь яркой. Так что некоторые опасения присутствуют. А сумма трансфера, которая фигурирует в СМИ... Пусть она в некотором роде и виртуальная, но все равно, на первый взгляд — вне рамок реального рынка.

— То есть, по-вашему, 32 миллиона за Энрике — перебор?

— Мы должны все-таки понимать, что эти цифры виртуальные.

— Что вы имеете в виду?

— «Зенит» же не оплачивает трансфер Энрике реальными деньгами. Объективно — это два игрока в обратном направлении, плюс какая-то доплата. Как-то так. Так что вы можете говорить про 35 миллионов, а можно условно про 5. Ну и «Зенит» продает двух футболистов, один из которых вообще клубу не нужен, а другой явно не мотивирован.

— Первый — Артур, о трансфере которого в «Ботафого» объявят на неделе, а второй — Вендел, который отправится в бразильский клуб летом?

— Да. Поэтому, пожалуй, это обоюдовыгодная сделка.

Луис Энрике. «Зенит» покупает Луиса Энрике и продает немотивированного Вендела и невписавшегося Артура. Нормальная история»

ФК Ботафого
ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

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