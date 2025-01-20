Лепсая: «Трансфер Луиса Энрике? Настораживает, что в «Бетисе» он выглядел не столь ярко»

Футбольный функционер Тимур Лепсая, специалист по латиноамериканскому рынку, в интервью «СЭ» поделился о приобретении «Зенитом» нападающего «Ботафого» Луиса Энрике. В ближайшее время питерцы должны закрыть сделку и заплатить 30 миллионов евро (к которым в будущем могут добавиться еще 2 — в виде бонусов за достижения).

— На бумаге приобретение Луиса Энрике выглядит трансфером с приставкой «супер»?

— Если и не супер, то близко к этому. Тем не менее есть моменты, которые настораживают.

— Какие?

— Безусловно, Луис Энрике внес большой вклад в чемпионство «Ботафого». Он действительно один из главных творцов этого успеха. Однако его игра в «Бетисе» не была столь яркой. Так что некоторые опасения присутствуют. А сумма трансфера, которая фигурирует в СМИ... Пусть она в некотором роде и виртуальная, но все равно, на первый взгляд — вне рамок реального рынка.

— То есть, по-вашему, 32 миллиона за Энрике — перебор?

— Мы должны все-таки понимать, что эти цифры виртуальные.

— Что вы имеете в виду?

— «Зенит» же не оплачивает трансфер Энрике реальными деньгами. Объективно — это два игрока в обратном направлении, плюс какая-то доплата. Как-то так. Так что вы можете говорить про 35 миллионов, а можно условно про 5. Ну и «Зенит» продает двух футболистов, один из которых вообще клубу не нужен, а другой явно не мотивирован.

— Первый — Артур, о трансфере которого в «Ботафого» объявят на неделе, а второй — Вендел, который отправится в бразильский клуб летом?

— Да. Поэтому, пожалуй, это обоюдовыгодная сделка.