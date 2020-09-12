Агент грузинского полузащитника Джано Ананидзе рассказал о разрыве контракта игрока с «Ротором» и характере травмы футболиста.

— У нас изначально была договоренность с «Ротором», что если Джано не сможет играть по состоянию здоровья, то мы сможем прервать наши отношения. Карантин и приостановка чемпионата Кипра не позволили игроку как следует подготовиться к сезону и набрать форму. За свой счет Джано уехал в Москву, чтобы продолжить подготовку у хорошего специалиста, проводил по две тренировки в день, но последнее обследование показало, что играть он пока не может. Возможно, Джано потребуется операция на колене, но это будет понятно только после ещё одного обследования. Он понимает, что лечиться за счет клуба неправильно, поэтому мы решили разорвать контракт без каких либо компенсаций по соглашению сторон.

Что будет дальше? Даже если понадобится операция — до зимы нужно будет время, чтобы восстановиться. Операция не самая сложная, но до начала зимних сборов играть все равно не получится. На зимних сборах мы рассчитываем найти команду, чтобы уже весной начать играть. Джано очень жаль, что он не сможет помочь сборной Грузии, но мы надеемся, что команда решит свою задачу, и в дальнейшем Ананидзе вновь будет защищать ее цвета. (Максим Алланазаров)