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Тимур Гурцкая: «Я не видел, чтобы Каррера и Глушаков ругались»

23:05

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» рассказал про конфликт экс-хавбека «Спартака» Дениса Глушакова и бывшего главного тренера команды Массимо Карреры. Они поругались осенью 2018 года.

— Я не видел, чтобы Каррера и Глушаков ругались, как, например, Черчесов и Денисов. Такого не было. Глушаков хотел быть главным в чемпионстве.

Была ли проблема в контракте? Наверное, Денис не любит меня или Марко Трабукки, или Массимо Карреру, однако мы были категорически против такого контракта.

И по сумме, и по сроку. Каррера хотел, чтобы Глушаков продлил контракт по схеме «1+1» или «2+1». Клуб должен был как-то воздействовать.

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