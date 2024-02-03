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3 февраля, 15:50

Тимощук заявил, что Коутиньо должен сыграть с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал предстоящие матчи команды на Кубке равноправия.

«Зенит» проведет первый матч на Кубке равноправия 5 февраля. Сине-бело-голубые сыграют с «Аль-Духаилем», за который на правах аренды выступает бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Там работает наш бывший физиотерапевт Эдуардо, который помогал Халку. Он скучает по команде, мы с ним поговорили. Коутиньо должен быть готов к нашему матчу, у него была небольшая простуда, но в целом он чувствует себя хорошо», — цитирует Тимощука официальный сайт «Зенита».

Кубок равноправия — товарищеский турнир, который проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Зенита» в нем принимают участие «Сантос» (Бразилия), «Шанхай Шэньхуа» (Китай) и «Аль-Духаиль» (Катар).

Источник: ФК «Зенит»
Анатолий Тимощук
Филиппе Коутиньо
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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