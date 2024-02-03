Тимощук заявил, что Коутиньо должен сыграть с «Зенитом»

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал предстоящие матчи команды на Кубке равноправия.

«Зенит» проведет первый матч на Кубке равноправия 5 февраля. Сине-бело-голубые сыграют с «Аль-Духаилем», за который на правах аренды выступает бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

«Там работает наш бывший физиотерапевт Эдуардо, который помогал Халку. Он скучает по команде, мы с ним поговорили. Коутиньо должен быть готов к нашему матчу, у него была небольшая простуда, но в целом он чувствует себя хорошо», — цитирует Тимощука официальный сайт «Зенита».

Кубок равноправия — товарищеский турнир, который проходит в Катаре с 1 по 13 февраля. Помимо «Зенита» в нем принимают участие «Сантос» (Бразилия), «Шанхай Шэньхуа» (Китай) и «Аль-Духаиль» (Катар).