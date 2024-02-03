Агент Кривцова считает, что полузащитнику «Краснодара» рано ехать в Европу

Агент Младен Гргич, представляющий интересы хавбека «Краснодара» Никиты Кривцова, прокомментировал будущее своего клиента.

«Никита — игрок высокого уровня, возможно, через года-два он будет лучшим футболистом России. «Краснодар» — хороший клуб, занимает первое место. В Европу ему уходить еще рано, хотя предложение было. Подождем до лета, сперва нужно стать чемпионом России», — цитирует Гргича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Кривцов провел 22 матча за «Краснодар», отличившись двумя голами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.