Тимощук дал советы по борьбе с коронавирусом

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поделился советами по борьбе с коронавирусом. Из-за пандемии РПЛ была приостановлена до 10 апреля.

— В целом осторожности надо добавить, но впадать в панику ни в коем случае не нужно. — цитирует украинца РИА «Новости». — Что касается гриппа, любых респираторных заболеваний, сейчас все те же рекомендации. Как мы видим, в Китае уже складывается положительная динамика, много людей выздоравливает. Что касается меня и футболистов, мы добавили осторожности в повседневной жизни.

Надо меньше находиться в людных местах, оставаться по возможности дома. То же самое касается детей, они не ходят в школу, перешли на онлайн-платформу обучения в университетах. Это самые основные меры предосторожности. Конечно, надо пользоваться всевозможными антисептиками, можно носить защитные маски.

— Вы носите маску?

— Нет, потому что после момента сдачи анализа практически не выходил из дома. Изучил все возможные варианты распространения вируса и заражения вирусом от другого человека. Так что стараюсь быть осторожным и не находиться поблизости с другим людьми. Все меры стараюсь соблюдать и чувствую себя комфортно.

Главная рекомендация — сохранять регулярную физическую активность. Составить личное расписание, следовать ему. Если ты за городом, и у тебя есть возможность бегать в лесу — это идеально и всегда полезно. Но и при жизни в городе, в квартире, есть большой комплекс доступных упражнений. Не забывайте проветривать. Отдельно хочу порекомендовать дыхательные упражнения, так как этот вирус поражает легкие. Можно заниматься йогой. Это универсальная система, для которой особо не нужно ни много места, ни дополнительные приспособления. Если говорить обо мне, я по возможности делаю так: пресс, отжимания, подтягивания, приседы всевозможные, планки, скручивания и небольшие элементы йоги — растяжка, раскрытие грудной клетки. Все это можно безболезненно выполнять дома. Всем рекомендую комплекс упражнений для мышц пресса.