Тимофей Калачев: «В Белоруссии играть сложнее, чем в РПЛ»

Экс-полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, прошлой весной завершивший карьеру, оценил уровень чемпионата Белоруссии.

— Футбол смотрите?

— Вы о белорусском чемпионате? За последние лет пять ни одной игры не видел. Но когда матчи стали показывать по российскому телевидению, что-то зацепить удалось.

— Сил хватает высидеть 90 минут у экрана? Многие не выдерживают.

— Ну... Для кого-то чемпионат Белоруссии — отдушина, хоть какой-то футбол в прямом эфире. А кто-то говорит, что смотреть это невыносимо. Конечно, уровень несопоставим с РПЛ, да и пустые трибуны драйва не добавляют.

— Сидите и думаете: «В такой лиге и я бы в 39 не затерялся»?

— Нет-нет, что вы! Вообще подобных мыслей не возникает. Во-первых, карьеру лучше заканчивать на высокой ноте. Во-вторых, играть в Белоруссии, пожалуй, даже сложнее, чем в РПЛ.

— Шутите?

— Я серьезно! Чем ниже уровень чемпионата, тем больше борьбы, беготни. Сама игра плотнее. На одном опыте выехать не получится. Сейчас такая тенденция, что все тренеры обращают внимание на объем скоростной работы. Стоя, без движения в футбол уже не поиграешь. Разве что во дворе. (Александр Кружков)

Полностью интервью Тимофея Калачева — здесь.