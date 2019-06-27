Тимофеев продолжит выступать за "Крылья" на правах аренды

"Крылья Советов" арендовали полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева, информирует официальный сайт красно-белых. Новое соглашение с самарским клубом рассчитано на один сезон.

25-летний Тимофеев выступает за основной состав красно-белых с августа 2013 года. За это время он провел 32 матча и забил 1 мяч.

Весной этого года хавбек уже играл за "Крылья Советов" на правах аренды.