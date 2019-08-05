Тил – самое дорогое приобретение в истории "Спартака"

Трансфер полузащитника АЗ Гуса Тила обошелся "Спартаку" в 15 миллионов евро и стал самым дорогим в истории клуба.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда за бразильца Фернанду было выплачено 12,5 миллиона евро.

Самые дорогие приобретения "Спартака"

Игрок Страна Год Откуда Стоимость* 1. Гус Тил Голландия 2019 АЗ 15 000 000 2. Фернанду Бразилия 2016 Сампдория 12 500 000 3. Эйден Макгиди Ирландия 2010 Селтик 12 000 000 Педро Роша Бразилия 2017 Гремиу 12 000 000 5. Квинси Промес Голландия 2014 Твенте 11 500 000 6. Николас Пареха Аргентина 2010 Эспаньол 10 000 000 Эммануэл Эменике Нигерия 2011 Фенербахче 10 000 000 8. Фернандо Кавенаги Аргентина 2005 Ривер Плейт 8 600 000

* В евро, по данным transfermarkt.de