21:00 5 августа | Футбол — РПЛ

Тил – самое дорогое приобретение в истории "Спартака"

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Трансфер полузащитника АЗ Гуса Тила обошелся "Спартаку" в 15 миллионов евро и стал самым дорогим в истории клуба.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда за бразильца Фернанду было выплачено 12,5 миллиона евро.

Фернанду, Гус Тил, Эйден Макгиди.

Самые дорогие приобретения "Спартака"

Игрок

Страна

Год

Откуда

Стоимость*

1. Гус Тил

Голландия

2019

АЗ

15 000 000

2. Фернанду

Бразилия

2016

Сампдория

12 500 000

3. Эйден Макгиди

Ирландия

2010

Селтик

12 000 000

Педро Роша

Бразилия

2017

Гремиу

12 000 000

5. Квинси Промес

Голландия

2014

Твенте

11 500 000

6. Николас Пареха

Аргентина

2010

Эспаньол

10 000 000

Эммануэл Эменике

Нигерия

2011

Фенербахче

10 000 000

8. Фернандо Кавенаги

Аргентина

2005

Ривер Плейт

8 600 000

* В евро, по данным transfermarkt.de

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