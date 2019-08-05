Тил – самое дорогое приобретение в истории "Спартака"

Трансфер полузащитника АЗ Гуса Тила обошелся "Спартаку" в 15 миллионов евро и стал самым дорогим в истории клуба.
Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, когда за бразильца Фернанду было выплачено 12,5 миллиона евро.
Самые дорогие приобретения "Спартака"
|
Игрок
|
Страна
|
Год
|
Откуда
|
Стоимость*
|
1. Гус Тил
|
Голландия
|
2019
|
АЗ
|
15 000 000
|
2. Фернанду
|
Бразилия
|
2016
|
Сампдория
|
12 500 000
|
Ирландия
|
2010
|
Селтик
|
12 000 000
|
Бразилия
|
2017
|
Гремиу
|
12 000 000
|
Голландия
|
2014
|
Твенте
|
11 500 000
|
Аргентина
|
2010
|
Эспаньол
|
10 000 000
|
Нигерия
|
2011
|
Фенербахче
|
10 000 000
|
Аргентина
|
2005
|
Ривер Плейт
|
8 600 000
* В евро, по данным transfermarkt.de
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