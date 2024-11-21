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Сегодня, 09:17

Тикнизян рассказал, сколько денег достаточно для его семьи

Камила Абдурахманова
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о сумме, которую тратит в месяц на себя и свою семью.

«Сколько я трачу в месяц денег? Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Metaratings.ru
Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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