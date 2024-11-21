Тикнизян рассказал, сколько денег достаточно для его семьи
Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о сумме, которую тратит в месяц на себя и свою семью.
«Сколько я трачу в месяц денег? Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.
В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|12
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
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|Г
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
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|
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Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
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Крылья Советов
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|1
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