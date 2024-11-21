Тикнизян рассказал, сколько денег достаточно для его семьи

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о сумме, которую тратит в месяц на себя и свою семью.

«Сколько я трачу в месяц денег? Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В этом сезоне 25-летний Тикнизян провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.