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Тикнизян о главном тренере «Локомотива»: «С Галактионовым у меня лучший коннект»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о взаимоотношениях с главным тренером московского клуба Михаилом Галактионовым.

«Я благодарен всем тренерам, каждый в меня заложил что-то особенное. Не будь у меня до Галактионова других тренеров, я не добился бы того, что имею сейчас. Но соглашусь, что с Галактионовым у меня лучший коннект, который позволяет мне максимально раскрепощенно себя чувствовать на поле. К тому же, я — очень трудный человек по характеру, который порой позволяет себе непозволительное. Но тренерский штаб меня прощает и доверяет, они видят во мне хорошие человеческие качества, несмотря на мой взрывной характер. Я стараюсь отплатить той же монетой», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Также футболист «Локомотива» рассказал о работе над своим характером.

«Работаю, но это тяжело дается. Когда уже сформировался к 24 годам как личность, какие-то вещи в себе менять тяжело. Но с возрастом становлюсь более спокойным. Жена тоже помогает в этом плане. Она является для меня главным советчиком, помимо мамы. Часто к ней прислушиваюсь, она говорит умные вещи. Дело в моих эмоциях. Могу ходить по полю и махать руками, делать жесты в сторону скамейки. Например, мне подсказывают, а я, раздраженный от каких-то моментов, могу резко ответить. Всегда за это стыдно, я извиняюсь. Будь на месте Галактионова другой тренер, меня могли бы посадить на скамейку и сказать: «Сиди, успокойся», —отметил игрок сборной Армении.

24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России-2023/24, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Sport24
Наяир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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