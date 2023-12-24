Тикнизян о главном тренере «Локомотива»: «С Галактионовым у меня лучший коннект»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о взаимоотношениях с главным тренером московского клуба Михаилом Галактионовым.

«Я благодарен всем тренерам, каждый в меня заложил что-то особенное. Не будь у меня до Галактионова других тренеров, я не добился бы того, что имею сейчас. Но соглашусь, что с Галактионовым у меня лучший коннект, который позволяет мне максимально раскрепощенно себя чувствовать на поле. К тому же, я — очень трудный человек по характеру, который порой позволяет себе непозволительное. Но тренерский штаб меня прощает и доверяет, они видят во мне хорошие человеческие качества, несмотря на мой взрывной характер. Я стараюсь отплатить той же монетой», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

Также футболист «Локомотива» рассказал о работе над своим характером.

«Работаю, но это тяжело дается. Когда уже сформировался к 24 годам как личность, какие-то вещи в себе менять тяжело. Но с возрастом становлюсь более спокойным. Жена тоже помогает в этом плане. Она является для меня главным советчиком, помимо мамы. Часто к ней прислушиваюсь, она говорит умные вещи. Дело в моих эмоциях. Могу ходить по полю и махать руками, делать жесты в сторону скамейки. Например, мне подсказывают, а я, раздраженный от каких-то моментов, могу резко ответить. Всегда за это стыдно, я извиняюсь. Будь на месте Галактионова другой тренер, меня могли бы посадить на скамейку и сказать: «Сиди, успокойся», —отметил игрок сборной Армении.

24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России-2023/24, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.