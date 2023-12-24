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Агент Барбоза: «У меня есть сомнения по переходу Хлусевича в «Спортинг»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном трансфере защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в лиссабонский «Спортинг».

24 декабря Rumores Sporting сообщил, что Хлусевич может перейти в португальскую команду в январе 2024 года.

«Rumores Sporting — это не издание. Наверное, какой-то блогер, — приводит слова агента «РБ Спорт». — По крайней мере, это не особенно популярный источник. У меня есть сомнения по переходу Хлусевича. Недавно главный тренер «Спортинга» сказал, что команде не нужна перестройка. Зимой они редко кого-то покупают. Для них цена на Хлусевича приемлема, но это не значит, что сделка состоится».

Также Барбоза отметил, что национальность не повлияет на трансфер российского футболиста.

«Думаю, что в футболе паспорт не играет роли. У игроков есть талант, на который обычно делается акцент. Сомневаюсь, что кто-то будет думать о национальности. Это не политика, а футбол», — подчеркнул футбольный менеджер.

Ранее агент Хлусевича опроверг информацию об интересе «Спортинга» к игроку.

Контракт 22-летнего Хлусевича со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел19 матчей за красно-белых во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник: РБ Спорт
Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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4
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5
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