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Сегодня, 07:30

Тикнизян о сборной Армении: «Скауты приехали. Знал, что они будут на играх»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил «СЭ», что на матчах сборной Армении присутствовали скауты европейских команд.

«Был очень расстроен в первый день после автогола, но не было времени, чтобы впадать в драму, — сказал Тикнизян «СЭ». — Близилась игра с Хорватией — знал, что там будут скауты, наши болельщики. Не мог подвести ни себя, ни людей. Перевернул страницу с автоголом и не думаю об этом, уже забыл».

Тикнизян также рассказал, как присутствие скаутов влияет на игру.

«Скауты приехали. Это дает концентрацию, чтобы не ошибаться и не допускать глупых ошибок. Нужно стараться держать ту планку, которую я задал в начале года. Но лично со скаутами я не пересекался», — добавил Тикнизян.

По информации журналиста Ивана Карпова, на матче сборной Армении против Хорватии присутствовали представители «Болоньи».

В июне «СЭ» сообщал, что Тикнизян входит в список возможных приобретений итальянского клуба.

Наяир Тикнизян
Сборная Армении по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
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7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
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