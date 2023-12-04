Агент Баринова о дисквалификации игрока: «Необоснованное решение. Паровоз идет дальше»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал решение КДК РФС о дисквалификации игрока на два матча, один из которых условно.

Из-за дисквалификации Баринов пропустил матч чемпионата России 17-го тура против «Зенита» (3:1).

«Во-первых, физически у Димы не было возможности извиниться перед арбитром. Он готовился к игре на Кубок, участвовал в выездном матче. Во-вторых, сколько раз тренеры на пресс-конференциях говорили слово позор. И теперь всех нужно дисквалифицировать? Всем извиняться? Дима на эмоциях высказал свое мнение. Не считаю, что за эти слова надо лишать футболиста возможности играть. Независимо от того, какое отношение я имею к Диме, эта дисквалификация была необоснованна. Баринов вынес уроки из этой истории, все приходит с опытом. Вот впервые поучаствовал в заседании КДК. Ничего страшного, паровоз идет дальше!» — сказал Банатин «СЭ».

«Локомотив» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. Команда обыграла «Зенит» во второй раз в сезоне-2023/24.