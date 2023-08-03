Тикнизян назвал самого крутого футболиста, против которого играл

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о самых сильных футболистах, с которыми встречался на футбольном поле.

«В начале этого года у сборной Армении была игра против Турции. Там на поле был Чалханоглу, могу отметить этого футболиста. Ундер у той же турции. Например, когда мы играли с «Локомотивом» в Лиге Европы против «Лацио», я не играл тогда, пропустил обе игры, но видел Чиро Иммобиле. Из всех, с кем я играл, скажем так, на зеленом прямоугольнике, наверное самый звездный был Рэмзи, Аарон Рэмзи», — сказал Тикнизян в интервью пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 3 игры за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 4 голами.