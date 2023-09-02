Тихонов ждет упорную борьбу в матче между «Крыльями Советов» и «Факелом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом».

«Факел» также приходит в себя после неудачного начала, как и другие временно отстающие. В прошлом туре воронежцы отняли очки у лидера таблицы. «Крылья», напротив, начинают незапланированно оступаться после уверенного старта. Прослеживается тенденция выравнивания функционального состояния команд, и в этой фазе вероятно много ничейных результатов. Вот и здесь видится равная игра с обоюдоострыми моментами", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Факел» располагается на 14-й строчке с 4 баллами.

Матч «Крылья Советов» — «Факел» пройдет 2 сентября. Начало — в 17:30 по мск.