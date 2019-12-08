Тихонов считает, что не стоит сейчас требовать результата от Тедеско

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отметил, что результат матча 19-го тура чемпионата России против «Ростова» (1:4) стал для него неожиданным. При этом он не считает, что от главного красно-белых Доменико Тедеско нужно требовать мгновенного результата. Также он рассказал, почему, по его мнению, исчез «спартаковский стиль».

— Если бы мне до матча мне сказали, что счет будет таким, я удивился бы. «Спартак» вроде играл дома, уже нашел или ищет определенный стиль, показывает какой-то результат, — сказал Тихонов в эфире телеканала «Матч ТВ». Когда пригласили Тедеско... Он знает четыре языка, интеллигентный, воспитанный. Чего-то добивался в Германии. Руководство хотело что-то поменять. Сейчас требовать результат от Тедеско... Нет. Сейчас у него будет предсезонная подготовка, тогда и посмотрим. Стиль должен присутствовать, так как мы спартаковцы. Несколько десятков лет назад это приносило результат. Сейчас его нет. Он исчез в школах, академиях. Дубль играет в спартаковский футбол? Уверен, что нет. Болельщики требуют стиль, а его неоткуда брать.

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