Тихонов считает, что «Ахмат» увезет очки из Калининграда

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Ахматом».

«У «Балтики» все никак не выходит выйти на пик своих возможностей и начать держать удар, что им определенно по силам. В прошлом туре как раз это и получилось — отыгрались с «Ростовом» с 0-2. Но это пока единичный случай и причиной ему скорее спад ростовчан. «Ахмат» же планомерно набирает обороты, уже делит очки с лидером чемпионата «Краснодаром» и вообще уже четыре матча подряд не проигрывает. Подавляющего преимущества у грозненцев быть не должно, и все же они сейчас немного сильнее», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Балтика» — «Ахмат» пройдет 23 сентября. Начало — в 16:30 по мск.