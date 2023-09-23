Мелкадзе рассказал, во сколько раз поле стадиона «Спартака» лучше газона в Сочи

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о качестве газона на стадионе «Фишт».

«Юсупов сказал, что невозможно играть? Наверное, образно говоря. Играть конечно можно, но на «Открытие Арене» в два раза лучше поле. Думаю, наши агрономы постараются, чтобы восстановить его», — сказал Мелкадзе «СЭ».

1 сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи» в связи с плохим качеством газона.