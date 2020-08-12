Тихонов рассказал о драках в «Спартаке» с участием Дзюбы и Эменике
11:19
Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал о драках на тренировках красно-белых с участием Артема Дзюбы и Эммануэла Эменике.
— Мы работали в «Спартаке» — у нас и драки на тренировках были, — рассказал в интервью YouTube-каналу «Футбольный Биги» Тихонов. — Месились футболисты так, что... И Дзюба тот же там с испанцем, и Эменике рубился. Вопросов нет, подрались — разошлись.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=3FQSJPwtGVA&feature=youtu.be
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