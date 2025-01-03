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Глушаков о российских легионерах: «Вряд ли кто-то уехал зря. Было бы хуже, если бы остались»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении российских легионеров за рубежом.

— За кем следите из наших легионеров зарубежом?

— За всеми, кого в новостях показывают, кто забивает. Хочется порадоваться за ребят. Ну или травмы у кого, жаль, Захарян вот мало играет. А так, все молодцы, что уехали, играют и показывают молодому поколению, что возможно уехать, играть на том уровне и выигрывать конкуренцию у хороших европейских футболистов.

— Уехал ли из них кто-то зря?

— Нет, вряд ли. Думаю, если бы остались, хуже было бы.

В текущем сезоне 26-летний нападающий Федор Чалов провел в составе ПАОКа 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами.

25-летний голкипер Матвей Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. С того момента Сафонов провел за «ПСЖ» восемь матчей, пропустил шесть мячей и трижды отыграл на ноль.

Денис Глушаков
Матвей Сафонов
Федор Чалов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Химки – Факел
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