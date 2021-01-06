Тетрашвили: «Сказал Шиманьски: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Не успел немножко»

Полузащитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили в разговоре с «СЭ» объяснил, почему не стал извиняться перед хавбеком «Динамо» Себестьяном Шиманьски. В матче 13 тура РПЛ 32-летний Тетрашвили подошел к лежавшему на газоне 21-летнему поляку и умышленно наступил ему на правую ногу.

— Вы записали видео с извинениями, где просите прощения у всех, кроме самого Шиманьски. Почему?

— В этой ситуации пострадавшим оказался только я. У него все хорошо, он подскочил сразу, со здоровьем все нормально. Спровоцировал одно удаление, другое, а его команда победила. За что я перед ним должен извиняться? За то, что он всю игру падал? Когда спросил у него, зачем это делает, он мне что-то прокричал на польском. Сказал ему: «Я тебя сейчас так ударю, ты реально упадешь». Ну, просто не успел немножко. Эмоции раньше захлестнули.

?? Обращение Гурама Тетрашвили к болельщикам после эпизода с красной карточкой в матче #ТамбовДинамо ?? pic.twitter.com/XvZ8Zc2VTm — ФК «Тамбов» (@fctambov68) November 1, 2020

— Понял вашу мотивацию, но ведь было ясно, что это вызовет агрессию. Может, стоило принести хотя бы штатные извинения?

— Всегда все делаю от души, делаю искренне. Не хотел делать что-то для кого-то. Не собирался извиняться и не стал этого делать. Что было, то было.

— То есть даже сейчас не считаете нужным перед ним извиниться? Тот эпизод на поле выглядит странно...

— Согласен, выглядит некрасиво. Но лично перед ним не считаю нужным извиняться, объяснил почему. Он меня реально вывел. Нашего футболиста удаляют, а Шиманьски отворачивается и «хи-хи, ха-ха» делает.

Не хочется оправдываться, но мне кажется, все в совокупности привело к такому исходу. То, что команда проигрывала, у самого игра не шла, удаление партнера, не платят зарплату, непонятно, что вообще будет с командой. Когда не все гладко, тебя рано или поздно замкнет. Видимо, это и случилось.

(Севастиан Терлецкий)