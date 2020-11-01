Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили извинился за удаление в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (1:2). Футболист в середине второго тайма наступил на лежащего на газоне Себастьяна Шиманьски и был удален с поля. За пять минут до инцидента у «Тамбова» был удален другой игрок — Антон Килин.

— Наверное, все знают, какая ситуация была сегодня, — сказал Тетрашвили в видео, опубликованном в Instagram «Тамбова». — Хотелось бы перед всеми извиниться. Перед командой, перед тренерами, перед болельщиками. Я сегодня реально всех подвел. Извиниться перед мамой, перед семьей, потому что она очень переживает, как ситуация сложилась.

Хочется сказать всем: я не подлый человек в жизни, я не крыса. Я всегда стараюсь по-человечески подойти к любой ситуации. Просто был такой эпизод... Даже нет слов, что сказать. Мне самому тяжело это воспринять. Мне просто было настолько обидно и неприятно...

Я привык помогать команде, биться до конца, до последней капли пота. А сегодня я подвел. У нас бывают у всех ситуации, за которые бывает стыдно. Я не хочу быть гадким утенком в команде.

Я хочу помогать, но сегодня получилось так. Я не ищу оправданий, я просто хочу извиниться перед всеми, кто причастен к футболу, к нашей команде. Этот матч транслировался на всю Россию, это все видели. Я был неправ.