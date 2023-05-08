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Сегодня, 15:16

Терюшков предложил переименовать «Химки» в «Новатор»

Алина Савинова
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос, могут ли главного тренера красно-черных Андрея Талалаева уволить в случае вылета подмосковной команды в первую лигу.

«Контракт с главным тренером заключен на пять лет. Это говорит о том, что руководство «Химок» делает ставку на специалиста вне зависимости от исхода сезона. Это правильный ход. Талалаев уже выводил «Химки» в РПЛ в 2020 году и в случае вылета в первую лигу сможет вернуться в элиту российского футбола. Он умеет собирать команду под результат», — приводит «Спорт День за Днем» слова Терюшкова.

Также он высказался о том, что на матче 26-го тура «Химки» — «Динамо» (0:1) присутствовало лишь 1300 зрителей.

«Клуб должен стать не городским, а областным. Впереди много работы, чтобы каждый житель Подмосковья чувствовал свою сопричастность, близость к клубу. Надеюсь, что клуб вернется к идее с новым названием. В свое время я предлагал обсудить историческое название «Новатор», — добавил Терюшков.

После 26 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В весенней части сезона команда одержала только одну победу. 13 мая «Химки» сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-teryushkov-predlozhil-pereimenovat-khimki-v-novator-
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Крылья Советов

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Локомотив

 15 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

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