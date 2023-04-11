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Терюшков оценил перспективы Талалаева в «Химках»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок», член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков поделился мнением о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды.

«Я знаю Андрея Талалаева как грамотного специалиста. Именно он был архитектором того успеха, когда «Химки» вышли в Премьер-лигу в сезоне-2019/20. Как болельщику мне, конечно, хочется видеть «Химки» в элите российского футбола. Но есть спортивный принцип. Если ты выигрываешь, то остаешься, если проигрываешь, то опускаешься в низший дивизион. В этом нет ничего страшного. Талалаев — тот тренер, который играет вдолгую. Он не привык приходить на быстрые проекты. Андрей Викторович умеет выстраивать коллектив. Думаю, именно с этим прицелом его и назначили, предложив контракт на достаточно длительный срок. Чтобы он имел возможность выстроить игру команду независимо от того, в каком дивизионе окажутся «Химки» по итогам нынешнего сезона», — приводит слова Талалаева Vprognoze.ru.

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10791554-teryushkov-ocenil-perspektivy-talalaeva-v-himkah.html
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Роман Терюшков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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