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Сегодня, 01:57

Терехов не считает чемпионат России слабым турниром

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Сергей Терехов не согласен с тем, что чемпионат России является слабым турниром.

«Не считаю, что наш чемпионат плохой. Он развивается, хотя многие эксперты — футболисты прошлого говорят, что нет. Наверное, и я буду говорить то же самое лет через 10 — что уровень упал. Мне так не кажется, у нас много молодых ребят играет сейчас. Если кто-то перерос РПЛ, возможно, им надо уезжать в топ-5, как уехал Далер Кузяев — интересно посмотреть уровень, себя показать. А уезжать куда-то, за топ-5, — не вижу смысла. К нам приезжают ребята из чемпионата Словении, Словакии и они не могут пробиться в состав. Если уезжать, как Арсен Захарян, надо ехать — это топ-чемпионат, другой уровень футбола», — приводит «РБ Спорт» слова Терехова.

Также его спросили, уехал бы он в «Гавр» в возрасте за 30 с уменьшением зарплаты в 3-4 раза, если бы такое предложение поступило.

«Я бы остался в России», — сказал Терехов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-terehov-iz-rpl-stoit-uezzhat-tol-ko-v-top-5-lig-evropy/
Футбол
ФК Химки
Сергей Терехов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
8
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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29.09 19:00
Ростов – Урал
 2 : 2
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
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