Терехов не полетел на сбор с "Динамо", ему ищут вариант с арендой

Полузащитник Антон Терехов остался в Москве и не полетел с "Динамо" на сбор в Австрию. Игроку будет подыскан вариант с арендой, cообщает официальный Твиттер клуба. Кточняется, что польский полузащитник Себастьян Шиманьски присоединится к команде в Австрии по ходу сбора.

Терехов дебютировал в премьер-лиге за "Динамо" 17 апреля 2016 года в матче против "Крыльев Советов". Трансферная стоимость 21-летнего игрока, по данным transfermarket, составляет 300 тысяч евро. Контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2020 года. В завершившемся сезоне провел за основной состав команды 3 матча и не отметился результативными действиями.