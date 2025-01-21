Терехин: «Динамо» может рассмотреть вариант с арендой Захаряна, когда он будет здоров»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин отреагировал на информацию о травме полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Не слишком ли рано он совершил переезд в Европу?

— Нет, почему рано? Правильно, что он переехал. Бывают травмы такие, но что сделать? Была неприятная, длинная травма. Все бывает. Надо сейчас долечиться, готовиться, терпеть и тренироваться. Я так понял, тренер в него верит и надеется на него, он везде говорит, что клуб никуда не хочет его отдавать. Хорошо, когда есть такой тренер, который верит в футболиста.

— Как думаете, стоит ли «Динамо» рассмотреть вариант с арендой Захаряна после ухода Бителло?

— Рассмотреть можно. Но, во-первых, захочет ли этого сам Арсен? Во-вторых, отдаст ли его клуб? В-третьих, он должен быть здоров. Когда человек будет здоров, тогда можно разговаривать. Неизвестно, на сколько он выбыл, — сказал Терехин «ВсеПроСпорт».

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.