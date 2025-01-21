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21 января, 23:25

Терехин: «Динамо» может рассмотреть вариант с арендой Захаряна, когда он будет здоров»

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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин отреагировал на информацию о травме полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Не слишком ли рано он совершил переезд в Европу?

— Нет, почему рано? Правильно, что он переехал. Бывают травмы такие, но что сделать? Была неприятная, длинная травма. Все бывает. Надо сейчас долечиться, готовиться, терпеть и тренироваться. Я так понял, тренер в него верит и надеется на него, он везде говорит, что клуб никуда не хочет его отдавать. Хорошо, когда есть такой тренер, который верит в футболиста.

— Как думаете, стоит ли «Динамо» рассмотреть вариант с арендой Захаряна после ухода Бителло?

— Рассмотреть можно. Но, во-первых, захочет ли этого сам Арсен? Во-вторых, отдаст ли его клуб? В-третьих, он должен быть здоров. Когда человек будет здоров, тогда можно разговаривать. Неизвестно, на сколько он выбыл, — сказал Терехин «ВсеПроСпорт».

21-летний Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Арсен Захарян
Олег Терехин
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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