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21 января, 23:18

Булыкин хочет пригласить Тотти, Оуэна, Мальдини и других звезд футбола в Москву

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Бывший игрок «Аякса», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин о желании пригласить мировых звезд футбола в Москву. В январе Булыкин принял участие в международном кубке, который был сыгран в рамках «Недели звезд» в Шардже (ОАЭ).

«В Шарджу меня пригласил друг, владелец агентства IFDA, — приводит Legalbet слова Булыкина. — Ему интересен российский рынок, поэтому меня позвал. Они сотрудничают с мировыми звездами футбола. Там были Оуэн, Тотти, Давидс, Паоло Мальдини. В общем что не имя, то звезда. Получил удовольствие от игры с такими мастерами, еще два забил, и мы выиграли. Очень понравилось участие с такими легендами. Мы с Оуэном впереди, Тотти под нами, где еще такая связка может поиграть?

За РПЛ, конечно, они не следят, но если приедут в Москву, точно сходят на какой-то матч. Еще и в падел-теннис, кстати, поиграли в Шардже. У меня есть желание пригласить их сюда. Но для этого нужны спонсоры, чтобы они приехали. Есть идея, чтобы они поиграли в падел и футбол здесь, сходили на матч РПЛ. Я с ними со всеми общаюсь, и они не против».

11 января прошла игра под названием «Ночь звезд», в которой команда Франческо Тотти обыграла команду Ривалдо (11:9). Булыкин играл за команду итальянца, а его партнерами были сам Тотти, чемпион мира в составе сборной Аргентины Папу Гомес, обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр и бывший полузащитник «Аякса» и «Ювентуса» Эдгар Давидс. Главным тренером был экс-капитан «Милана» Паоло Мальдини.

Источник: legalbet.ru
Дмитрий Булыкин
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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