"Теперь Денис отрастит бороду". Ефремов – о переходе Глушакова в "Ахмат"

Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов лаконично отреагировал на переход экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в "Ахмат". Полузащитник подписал контракт с грозненским клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.
– Теперь Денис отрастит бороду, – сказал Ефремов. (Арман Мкртчян)
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