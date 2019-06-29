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"Теперь Денис отрастит бороду". Ефремов – о переходе Глушакова в "Ахмат"

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Известный актер, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов лаконично отреагировал на переход экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в "Ахмат". Полузащитник подписал контракт с грозненским клубом на один год с возможностью продления еще на сезон.

– Теперь Денис отрастит бороду, – сказал Ефремов. (Арман Мкртчян)

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