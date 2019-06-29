Олег "Мосфильмовский": "Надеюсь, Глушакову не придется танцевать после матча со "Спартаком"

Руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов, известный болельщик "Спартака" по прозвищу "Мосфильмовский", прокомментировал "СЭ" переход экс-капитана красно-белых Дениса Глушакова в "Ахмат". Полузащитник подписал контракт с грозненским клубом на один год с возможностью продления еще на один сезон.

– Перешел и перешел. Удачи ему, кроме матчей со "Спартаком".

– Символично, что он перешел в "Ахмат", учитывая те аудиозаписи, которые всплывали в сети?

– Наверное, он выбирал из тех предложение, которые у него были. Я к нему в голову не могу залезть и сказать, почему он выбрал "Ахмат", а не "Сочи".

– Он теперь будет злее играть против бывшей команды.

– Особенно в Грозном, потому что там всегда горячие матчи. Оттуда не особо часто удается улететь с очками. Надеюсь, ему не придется танцевать в случае победы соответствующий танец. Это шутка, конечно (смеется).

– Представляете, что в "Ахмате" он также будет себя вести по отношению к тренеру и болельщикам?

– Там строго с этим. (Арман Мкртчян)

"Ахмат" - "Спартак": команда Глушакова примет красно-белых в 5-м туре, матч на "Открытие Арене" - в мае 2020 года