«Тенденция пошла на немцев». Колодин о назначении Шварца в «Динамо»

Экс-футболист сборной России и «Динамо» Денис Колодин в беседе с «СЭ» прокомментировал назначение Сандро Шварца на пост главного тренера «Динамо».

— Насчет назначения Шварца, я по большому счету не знаю, кто это, поэтому не могу ни положительно, ни отрицательно к этому относиться. Но я надеюсь, что, вот Тедеско пришел, в «Спартаке» все говорят, что хороший-хороший, тенденция пошла на немцев. Может, немец не разочарует, хоть стабильная игра будет, может быть. Может быть. Посмотрим. Не хватает стабильности нашим командам, — сказал «СЭ» Колодин. — Какие цели теперь перед «Динамо»? Это надо спрашивать у владельцев «Динамо», какие цели они ставят перед тренером. Я могу думать, что угодно, но проще спросить у них. Если не ошибаюсь, они сейчас занимают 6 место в РПЛ. Поэтому ни ниже шестого, подняться куда-то туда повыше, потому что, в принципе, Новикова уволили, потому что проиграли Лигу Европы и «Химкам», а домашние игры они выигрывали и находились на хорошем месте, они не вылетали. Думаю, тренеру нужно просто сохранить свое положение и по возможности занять чуть выше. (Екатерина Звенигородская)